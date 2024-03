Estacionamientos ahogados en zona centro de San Juan del Río

Un verdadero peregrinar, es como catalogan algunos conductores que buscan un espacio para estacionarse dentro de los primeros cuadros del centro del municipio de San Juan del Río, al mencionar que es por mera necesidad que necesitan acudir a bordo de un vehículo.

Y es que mencionaron que hay algunos dueños de establecimientos que, desde muy temprana ahora llegan para apartar lugares y complican el flujo del tráfico durante todo el día, aunado a que hay pocos cajones de estacionamiento dentro de este perímetro.

Pedro Reséndiz habitante de la comunidad de La Llave, dio a conocer que, cada tercer día tiene que venir con su su padre a que coloquen tratamiento en un centro médico que se encuentra cerca del jardín Independencia, y que padece mucho puesto que no cuenta con la placa de discapacitados, aunado a que hay muchos apartados de lugar.

"Yo pienso que a los ajuanenses nos hace falta mucha educación vial y sentido común, yo tengo 50 años y traigo a mi papá que tiene 75 lo he tenido casi que cargar para subirlo a la clínica, y que le pongan su tratamiento porque no hay manera de poderme estacionar muy lejos y que él tenga que caminar porque no puede", relató afligido el señor.

Añadió que, "encima de todo he tenido que pagar en dos ocasiones la infracción porque tengo que dejar el carro en doble fila para poder subir a mi padre y después regresar a buscar un estacionamiento".

Ahora bien, al cuestionar a algunos comerciantes de la zona, refirieron que alrededor del centro hay muy pocos estacionamientos, y que los que hay son muy caros, puesto que cobran por encima de los $30 dependiendo el horario que se use.

Socorro Camacho, es una de las comerciantes de ropa de esta zona y dijo que ella se ha dado cuenta que el hecho de que no existan estacionamientos, baja las ventas en gran cantidad, esto para el caso de los restaurantes, heladerías, zapaterías y otros giros comerciales.

"Muchos vienen y nos echan la culpa a nosotros de que apartamos los lugares, no niego que haya quienes sí lo hacen en mi caso, prefiero usar el transporte vivo en San Cayetano y me bajo aquí en Avenida Juárez, usar menos el vehículo para quienes tenemos la oportunidad es una alternativa para desahogar el tráfico, yo pienso eso".

Consideran que hay estacionamientos muy caros./ Foto: Dolores Martínez / El Sol de San Juan del Río

Manifestó que es importante que se regule aún más la movilidad en este perímetro para garantizar que haya mejor flujo de conductores y también contribuir a la economía de los comerciantes locales.

