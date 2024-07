Estafadores a bordo del transporte público

Usuarios del transporte público del municipio de San Juan del Río identificaron un nuevo modelo de estafa, el cual consiste en falsas acusaciones de robo de teléfonos de parte pasajeros en contra de las personas que estén más cerca de ellos, tras varios minutos de reclamos y acusaciones, piden dinero para dejarlos ir.

Una pasajera del transporte urbano compartió que fue víctima de este tipo de intentos de robo, este lunes, poco antes del mediodía en la ruta 1, pues dijo que al abordar la unidad, refirió que una mujer acompañada de su menor, se sentó junto de ella y a los pocos minutos comenzó a decir que no encontraba su teléfono, pidiéndole a su compañera de asiento que le mostrará sus pertenencias para buscar el objeto extraviado.

“A pocos minutos de haberse sentado junto a mí, me comentó que no tenía su teléfono y me pidió que abriera mi mochila para revisar, le permití que revisará pero aun así seguía diciendo que no tenía su teléfono y aseguraba que lo llevaba, ya que al subir el camión lo había guardado en su bolsa, está bolsa que intencionalmente colocó en medio de las dos para comenzar a decir que ahí lo había dejado”.

La denunciante externó que la presunta estafadora, argumentó que tenía poco tiempo de haber comprado su teléfono y se parecía al de la mujer que acusaba, por ello continuó mencionando que no lo encontraba hasta que otra pasajera que escuchó las acusaciones comenzó a decirle que ella había pasado por algo similar y que era un intento de estafa, que mejor optarán por llamarle a un oficial de policía para que interviniera, porque no es la primera vez que se presentan estos hechos en el transporte público.

“La presunta estafadora se subió al camión en Río Moctezuma y comenzó a decir que había perdido su teléfono en Paseo Central por lo que al decirle que le mostraría mi mochila porque llevaba prisa e iba a mi trabajo y dijo que a donde yo me bajara, ella también lo haría y ahí la señora que escuchó las acusaciones fue donde la confrontó y le dijo que no es la primera vez que pasan esos hechos, ella ya había sido víctima de eso para que les entreguen los teléfonos o bien algo de dinero, por lo que al decirle que no era la primera vez, la presunta estafadora decidió retirarse por la calle de Vicente Guerrero”.

Por lo anterior, la usuaria afectada exhortó a los pasajeros a estar atentos y evitar caer en esta dinámica diseñada para envolver a la gente, toda vez que inician con acusaciones de haber perdido su teléfono para posteriormente aferrarse a culpar a los pasajeros, para después buscar llegar a un “arreglo”.