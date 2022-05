Estancadas las ventas en tianguis de San Ildefonso

Vendedores del tianguis de martes y domingo de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, en Amealco de Bonfil manifestaron que desde que comenzó el año, no han logrado elevar sus ventas, y que ya buscaron cambiar de giro para hacer frente a la crisis que enfrentan y que les ha venido pegando en su economía familiar.

Emilia Vicente Benito, es una de las comerciantes que reportó que, dejó de vender sus artesanías textiles para poder comercializar ropa de segunda mano, pero tampoco ha logrado generar buenas ganancias, cuestión que lamento al ser jefa de familia y tener que mantener a sus tres hijos.

Local Entregarán apoyos a locatarios la próxima semana

“Mi marido apenas se fue a los Estados Unidos, la verdad es que tuvimos gastos muy fuertes por eso mismo, las artesanías ya no salían aquí en el mercado, vendeos ahorra ropa bien barata desde 20 pesos a ver si así nos va mejor, si hay gente en el mercado, pero van más a comprar otras cosas”.

Refirió que si bien cuándo se coloca el tianguis hay gente paseando únicamente van por artículos de primera necesidad o de la canasta básica pero no buscan cosas como las que ella vende.

Otra de sus compañeras expuso que, ella ha optado por ir a vender maquillaje y novedades a San Lucas y Aculco municipios que ya forman parte del Estado de México ahí dice que le va un poco mejor.

"Sí aquí no vendemos yo aprendí a manejar una camioneta que me dejó mi esposo antes de irse para el norte y ahorita me voy los miércoles jueves y sábados para vender en el Estado de México”, dijo.