Este lunes el INE reabre módulos en Corregidora, San Juan del Río y Cadereyta

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá módulos fijos en los municipios de Cadereyta de Montes, Corregidora y San Juan del Río, a partir de este tres de agosto.

En lo módulos, se brindará atención con previa cita, a quienes tramitaron la credencial para votar y que, por la contingencia sanitaria del Covid-19, no pudieron recogerla.

De acuerdo con un boletín de prensa del INE, se brindará atención solo con previa cita y con el uso del cubrebocas, asimismo, se recomienda acudir sin compañía, a menos que la persona requiera de asistencia, y se tomará la temperatura, además de aplicar gel antibacterial al ingresar al módulo.

Posteriormente, a partir del 17 de agosto, se abrirá el total de módulos fijos para que, de manera adicional al trámite de entrega de credenciales, las personas mayores de 18 años puedan agendar una cita y tramitar su credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualizar sus datos y renovar su mica por extravío, robo o pérdida de vigencia.

Las credenciales, tramitadas en un módulo móvil, estarán disponibles en el módulo fijo más cercano a su localidad y para conocer la dirección específica en la que deben recoger su credencial y programar su cita, pueden visitar la página de internet ine.mx o llamar al teléfono INETEL (800 433 2000).

Tanto el personal que labora en los módulos de atención ciudadana y quienes acudan a realizar trámites, tendrán que cumplir el protocolo de sanidad, además, no se les permitirá la entrada a los módulos de atención ciudadana a personas que presenten algún síntoma de enfermedad, que no utilicen cubrebocas o no tengan cita.

Para evitar contagios, no habrá salas de espera en los módulos, así que se recomienda acudir puntualmente a la hora programada.

Para conocer la fecha de apertura del módulo, que corresponde a la dirección de la persona, el INE puso a disposición el sistema de ubicación de módulos, y que puede consultarse en: https://www.ine.mx/reinicia-atencion-gradual-en-modulos/.