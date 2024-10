Exhorta Domínguez a diálogo entre diputados

El ex gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién exhortó a los diputados locales de las diferentes fuerzas políticas a dialogar y consensuar las actividades legislativas para beneficio de los ciudadanos, luego de la propuesta de Ley para eliminar las prerrogativas a los legisladores queretanos.

Lo anterior, al advertir que la actividad legislativa debe ser para beneficio de la ciudadanía, por lo que, en caso de no dialogar y llegar a buenos acuerdos, advirtió que se puede generar una “lucha peligrosa en sacar reformas”.

Local Eliminar prerrogativas es con ganas de molestar al prójimo, se queja Morena

“Yo lo comente, tienen que sentarse en la mesa, son partidos que tienen prácticamente igualdad de lugares en el Congreso local, pero con sus aliados Morena les ganó la mesa directiva y eso es democracia, tienen que hacer política”.

El ex mandatario estatal dijo que las prerrogativas sirven para que cada uno de los diputados locales realicen trabajo social en sus respectivos distritos, en todo caso, si se fiscaliza y se detectan irregularidades, tomar acciones al respecto, pero por el momento generar un diálogo y consenso al interior de la actividad legislativa.

“Para qué sirven las prerrogativas, pues sirven para que trabajen en sus distritos cada uno de los diputados, si demuestran y si fiscalizan que son bien usados, adelante, si no, pues entonces que se quiten, pero no pueden meterse en una lucha peligrosa en sacar reformas y como lo anunció Morena, una contrarreforma para el ejecutivo y para el poder judicial, esta no es una lucha de fuerzas, estamos hablando de la vida diaria de los queretanos, que no se equivoque ninguna fuerza política, ahí es parejo para todos”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De esta manera es como afirmó que, entre mayor diálogo y consenso al interior del Congreso local, se impulsarán leyes para beneficio de la ciudadanía, de lo contrario, insistió que solo será una “lucha peligrosa en sacar reformas”.