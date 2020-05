Exhortan a crear huertos familiares

El presidente de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez llamó a la población de San Juan del Río crear su propio huerto familiar para garantizar el consumo de alimentos saludables durante los próximos meses por el posible desabasto alimentario que se presentará.

Mencionó que aunado a los estragos que se han causado por la contingencia sanitaria del Covid-19, el campo no solo de la región sino del estado y país, presentará serias complicaciones por diversos factores, uno de ellos los fenómenos meteorológico con los cuales este sector se ha visto seriamente dañado ante la falta de producción.

Dijo que la falta de apoyos por parte del gobierno federal es otro de los factores que ha propiciado un desinterés entre los productores agrícolas y pecuarios para no continuar en la actividad y en otros casos, sembrar pero en menor cantidad, provocando un desabasto alimentario en el país.

“No hemos salido a trabajar en el campo como hace varios años, la mayoría no cuenta con recurso propio para hacer frente a todo lo que se necesita para ello, no hay apoyos por parte del gobierno federal para impulsar las siembras y por otro lado, la situación climática, no hay agua y no hay manera de preparar todo en el temporal porque ni lluvias hay”.

Indicó que desde el año pasado esta situación se presentó entre el sector agropecuario, derivado de todas las complicaciones que se han tenido, este año agudizándose el problema con la aparición de la pandemia del Covid-19, motivo por el cual llamó a las familias crear huertos familiares a través de los cuales se pueda obtener algunos productos para el consumo.