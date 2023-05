Exhortan a prevenir dengue en Querétaro

Derivado de las primeras lluvias que se han registrado en varias partes del estado, entre ellas el municipio de San Juan del Río, la secretaría de Salud de Querétaro se mantiene en alerta ante la posible presencia del mosquito del dengue.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, quien aseguró que aunque se tienen identificados algunos municipios como los principales en registrar el mosquito aedes aegypti como es el caso de Peñamiller, Corregidora y la capital queretana, en otros puntos de la entidad, se llevan a cabo varias acciones de prevención para evitar picaduras de este tipo.

“Estas actividades de prevención y control son permanentes y por su puesto en época de lluvias, se intensifica, entonces sí estaremos intensificando en las zonas de los municipios donde hemos identificado la circulación del aedes que sabemos son los municipios de la zona norte del estado, Peñamiller, Querétaro y Corregidoras, básicamente”.

Exhortó a la ciudadanía a mantener limpios sus hogares y a deschatarrizar patios y azoteas para evitar la proliferación del mosquito que provoca el dengue, ya que durante la época de lluvias es más común que haya su presencia.

“Pero estamos atentos, aquí en San Juan del Río afortunadamente no hemos tenido, no hay el mosquito aedes, pero cuando nos notifican un caso sospechoso igual venimos y ante cualquier situación, sabemos que es un mosquito que se ha ido adaptando y que si no lo vigilamos, pudiera presentarse en municipios como este y darnos la sorpresa, entonces en cuanto tenemos algún caso sospechoso, también se hace la búsqueda, la identificación del tipo de mosquito que está circulando y todas las acciones de control”.

Finalmente dijo que se solicitará el apoyo de las autoridades municipales para que a medida de lo posible pueda llevar a cabo asimismo, acciones de limpieza en espacios donde se pueda concentrar agua, ya que insistió, es la zona en donde mayormente se puede reproducir el insecto.