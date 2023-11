Exhortan a ser observador electoral

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, dio a conocer que se abrió la convocatoria para aquellos ciudadanos que pretendan participar en las elecciones como observadores electorales.

Dijo que las personas que participan mediante esta figura, están facultadas por la ley electoral para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, por lo que el Instituto abre con anticipación la convocatoria para quienes deseen participar.

En los pasados comicios, refirió que fueron 32 observadores los que se registraron en el consejo Distrital, por lo que se espera en el proceso electoral 2023-2024 tener el mismo número o más de personas interesadas en participar, ya que son a diferentes actividades a las que se integran de manera voluntaria.

Dijo que además de observar las actividades de las diferentes etapas del proceso, pueden participar en la observación del voto anticipado, de las personas en prisión preventiva, así como de los mexicanos residentes en el extranjero.

Para poder participar, comentó que deben ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, no haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.

Otro de los requisitos, dijo que no haber sido candidato al puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, además tendrán que tomar un curso de capacitación ya sea presencial o virtual, no obstante, no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales y actividades institucionales, ni servidora de la nación.

Finalmente dijo que los interesados se pueden registrar en la página del INE en el apartado de observadores, pues la integración a este tipo de actividades, es voluntaria por lo que los gastos para realizar la observación electoral en todo el territorio nacional y en el extranjero son responsabilidad de los ciudadanos.

En San Juan del Río, dijo que pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital ubicada en la calle Ignacio López Rayón número 54, colonia centro o bien, llamar a los números telefónicos 427 272 3995 y 427 272 3836.