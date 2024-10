Exhortan a tomar precauciones por frío

Ante el inicio de la temporada de frentes fríos, es necesario que las personas sigan algunas recomendaciones para evitar enfermedades y accidentes en sus hogares. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se tienen pronosticados 54 fenómenos de este tipo, dio a conocer el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres.

Refirió que la temporada de frentes fríos inició en septiembre pasado y se extenderá hasta mayo de 2025. Asimismo, mencionó que es necesario que las personas tomen algunas precauciones para evitar enfermedades y accidentes en casa. Afirmó que es necesario llevar una alimentación sana, así como el consumo abundante de vitamina C para evitar enfermedades respiratorias.

Local Continuarán lluvias y bajas temperaturas

Además, agregó que en las fechas que se presenten los descensos de temperaturas es necesario portar ropa abrigadora, así como proteger a menores de edad, adultos mayores, así como a personas que padezcan enfermedades crónicas.

Por otra parte, instó a la ciudadanía a evitar encender fogones o fogatas al interior de espacios cerrados, toda vez que el humo que se genera puede traer complicaciones a la salud, además de que en un descuido se pueden ocasionar incendios que pongan en riesgo la integridad física de las personas.

“Hay que taparse, sacar las chamarras, los suéteres. Hay que cuidar a las personas con enfermedades crónicas, a nuestros niños, a los adultos mayores. Hay que alimentarse bien y, aunque no sea temporada de calor, hay que hidratarse muy bien (…). Muchísima vitamina C para evitar las enfermedades respiratorias (…). No utilizar los fogones ni los calentones en los lugares cerrados. Mejor no usarlos, es mejor cubrirse”, comentó.

Indicó que las zonas de la entidad más vulnerables por los fríos son los municipios de la zona serrana como San Joaquín y Pinal de Amoles, la región del semidesierto y Amealco de Bonfil. Añadió que en años pasados se han registrado temperaturas de menos tres grados Celsius en estos sitios.

De acuerdo con la Conagua, en la Temporada de Frentes Fríos 2024-2025 se prevén cuatro fenómenos en octubre, seis en noviembre, ocho en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, cuatro en abril y dos en mayo. Asimismo, se pronostican siete tormentas invernales. En noviembre se prevé una, otra en diciembre, dos en enero y tres en febrero.

Por otra parte, Amaya Torres afirmó que las lluvias continuarán en la entidad. Dijo que se prevé la caída de precipitaciones en las siguientes fechas, aunque hay probabilidad de que estas no sean tan intensas como las registradas en semanas pasadas.