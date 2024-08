Exigen cambio de maestro en primaria de Pedro Escobedo

Padres y madres de familia se manifestaron al exterior de la escuela primaria “Manuel C. Anaya”, ubicada sobre la calle Vicente Guerrero, en la colonia centro de Pedro Escobedo. La movilización se llevó a cabo para exigir un cambio de maestro en uno de los grupos de este plantel, pues afirmaron que el docente asignado no cumple con los elementos para impartir clases.

Fue durante el martes cuando más de una decena de padres y madres de familia se hicieron presentes a las afueras de dicha institución educativa para exponer sus inconformidades respecto a la asignación de profesores para el ciclo escolar 2024-2025. Si bien no revelaron el nombre del docente ni el grupo involucrado, aseveraron que el maestro no imparte una educación adecuada a los alumnos.

“Estamos solicitando el cambio porque no nos parece el maestro que le asignaron a nuestros hijos. Aquí en la escuela hay muchos antecedentes de que este maestro no hace bien su trabajo, no enseña a los niños. El ciclo pasado hubo varias mamás que se quejaron por lo mismo y nadie hizo caso. Se habló con la directora en su momento, pero no actuó. Entonces, por eso, es que nos manifestamos, porque queremos buenos maestros para nuestros hijos”, comentó una madre de familia.

Detallaron que, luego de algunos minutos afuera de la escuela, la directora los recibió al interior del plantel educativo. Además, mencionaron que durante el encuentro le entregaron un escrito donde se exponían las inconformidades de los padres y madres de familia. Sin embargo, y tras varios minutos de diálogo, señalaron que no se llegó a acuerdos, por lo cual decidieron retirar a sus hijos de la escuela.

Aseguraron que desde el ciclo escolar pasado se ingresaron varios escritos a la dirección de la escuela primaria “Manuel C. Anaya”, donde se exponían situaciones como la mala calidad educativa que recibían los alumnos, falta de compromiso de algunos profesores e incluso casos de bullying. Ante ello, sostuvieron que en ningún momento se actuó para revertir tales circunstancias.

“Desde el ciclo escolar se han metido escritos en la dirección para exponer el problema con algunos maestros que no enseñan bien, pero en todos nos han ignorado. Otro problema que hay en la escuela es el bullying. También se le hizo saber a la directora por medio de escritos, pero ni así hizo algo. No ha hecho nada y nosotros ya estamos cansados (…). Ahorita hay condiciones, por eso retiramos a nuestros hijos”, subrayó otra madre de familia.