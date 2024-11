Exigen votación para elegir delegados

Representantes de al menos cinco comunidades de San Juan del Río se reunieron la tarde de este martes en el centro de la ciudad para externar su rechazo al método de designación de autoridades auxiliares, el cual fue anunciado en días pasados por el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia. Además, exigieron la votación para elegir a sus delegados y subdelegados.

En rueda de prensa, personas provenientes de Paso de Mata, Puerta de Palmillas, Rancho Banthi, San José Galindo y el Barrio de San Isidro manifestaron su posición en contra del método de designación para el nombramiento de las autoridades auxiliares en las 84 comunidades de San Juan del Río, afirmando que se trata de una acción antidemocrática, donde no se escucha a la ciudadanía.

Durante su intervención, Oscar Martínez Gachuzo, representante de Paso de Mata, afirmó que las manifestaciones son un tema totalmente ciudadano y negó que detrás del movimiento haya institutos políticos. Puntualizó que la principal petición que se tiene es que las autoridades auxiliares sean designadas a través del voto, tal y como sucedió con la elección del alcalde, Roberto Cabrera Valencia.

“Comentarles que este no es un tema político. No está detrás nadie ni ningún partido político, como se viene manejando en la Secretaría de Gobierno, que nos está manipulando algún partido. Aquí venimos ciudadanos, no somos de ningún partido político. Estamos en contra del método de la designación. Roberto Cabrera fue elegido en su momento democráticamente y lo que queremos es que en las comunidades se haga lo mismo”, comentó.

Destacó que aunque el alcalde tiene la facultad de designar de manera directa a las autoridades auxiliares, este también debería de tener respeto hacia las comunidades y permitir que los pobladores de cada una de ellas elijan a través del voto a quienes los van a representar en los próximos tres años. Añadió que han solicitado explicaciones al edil sobre la selección de este método.

Por su parte, Ramón Morales Bolaños, representante de Rancho Banthi, mencionó que el domingo pasado se llevó una asamblea en la localidad donde se recolectaron 633 firmas de personas que están en contra de la designación de su autoridad auxiliar.

“Nosotros no estamos de acuerdo, en general en la población de nuestra comunidad, que se imponga por ningún motivo a ninguna persona porque eso es antidemocrático, totalmente y se presta a que de alguna u otra forma los intereses que mueven a la comunidad de manera orgánica, nosotros podamos tener problemas con nosotros mismos como ciudadanía porque se tienen a la polarización”, dijo.

Finalmente, subrayaron que todas las manifestaciones que se están llevando a cabo se están haciendo a través de la vía pacífica y sin violencia, reiterando que se trata de la expresión de ciudadanos y no de partidos o corrientes políticas.