Existen 3 fraccionamientos abandonos en zona oriente

Al menos tres desarrollos inmobiliarios se encuentran en abandono en la zona oriente del municipio de San Juan del Río. Dichas viviendas se dejaron en el olvido por varios factores, entre ellos problemas económicos de las empresas que estaban al frente de los proyectos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (Sedesum), Oscar Alcántara Peña.

Refirió que es principalmente en la zona oriente en donde se ha observado esta problemática de viviendas abandonadas. Detalló que de los tres desarrollos inmobiliarios en esta condición se ubican en las localidades de Banthí, Cerro Gordo y Santa Cruz Nieto. Asimismo, dijo que en algunos casos las viviendas fueron edificadas, mientras que en otras los inmuebles permanecen en obra gris.

Detalló que el abandono de estos fraccionamientos lleva años y que esto se debió a factores que van desde los problemas económicos que atravesaron las empresas para mantener estos proyectos, hasta algunas irresponsabilidades de quienes estuvieron a cargo de algunas instancias en el momento en que se estaban desarrollando estos espacios.

“En su momento esa problemática estuvo muy asentada. Ahorita decir que nosotros como gobierno facilitador es ir consolidando los proyectos inmobiliarios. En la zona oriente hace algunos años esa problemática se dio por, en algunas ocasiones, por irresponsabilidades en su momento de quienes estuvieron a cargo de las autoridades. O la otra, también, las cuestiones económicas que sufrieron las empresas con los diversos movimientos económicos”, comentó.

Puntualizó que desde el gobierno se busca que las empresas encargadas de estos desarrollos inmobiliarios cumplan con el marco jurídico, que sean competitivos y que ofrezcan una buena oferta a los ciudadanos que están en busca de una vivienda en este municipio. Además, agregó que en tanto el particular siga pagando el predial correspondiente no se pueden iniciar procedimiento alguno.

Asimismo, destacó que actualmente existe un fraccionamiento que quedó pausado por cuestiones económicas y cuyo responsable se ha acercado con la instancia que encabeza para buscar vías y alternativas que permitan continuar con este desarrollo. Enfatizó que la intención es todo momento, es ser un gobierno facilitador que permita la consolidación de estos proyectos.

“Hubo desarrolladores que desaparecieron. Hubo desarrolladoras que ya no pudieron con los créditos (…). Por ejemplo, ahorita tenemos un desarrollo inmobiliario que tenemos perfectamente identificado, en donde no les funcionó el tema económico y el particular se ha acercado con nosotros. Le hemos dado alternativas para que vuelva a incentivar y vuelva a retomar su proyecto. En este caso, nosotros como gobierno facilitador de esa manera les damos opciones para poder consolidar esos proyectos”, dijo.