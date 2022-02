Facilitan acceso a Carta Porte

La titular del Sistema Administración Tributaria (SAT) en el estado de Querétaro, Ivonne King Rodríguez dijo que con el paso de los meses se han ido incorporando nuevos mecanismos para facilitar la facturación electrónica que implica la modalidad de Carta Porte, sistema que es utilizado por los transportistas que atraviesan las vías de comunicación federal.

Mencionó que estas estrategias para los manejadores terrestres van en virtud de que puedan acercarse a la oficina que tienen en la capital del estado para poder hacer su facturación debidamente sobre todo porque hay situaciones en las que la conectividad al servicio de internet no es el óptimo.

Local Transportistas contra la "carta porte" del SAT

“En dado caso que no pudiesen porque a lo mejor están en la sierra o que no tienen los medios o que no cuentan con la tecnología, en nuestras oficinas que teneos en el SAT, tenemos el servicio de la sala de internet para que los contribuyentes vayan y puedan realizar su facturación electrónica”.

Añadió que si bien en un principio puede resultar complicado para los contribuyentes que pertenecen a este gremio del transporte o servicio de paquetería, sin embargo, con esta modalidad, puntualizó, es más fácil estar al corriente con esta dependencia federal.