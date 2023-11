“Falsa alarma” las amenazas en la UAQ

Una vez que se cuente con el dictamen de las autoridades se comenzarán las campañas de sensibilización al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), puesto que todo apunta a que las pintas con amenazas de tiroteo fueron una falsa alarma, de acuerdo con la rectora Teresa García Gasca.

La académica señaló que la Policía Investigadora acudió a las instalaciones de la UAQ para revisar las cámaras de seguridad y analizar el sitio donde se reportaron las inscripciones, con amenaza de tiroteo para el 31 de octubre. A pesar de que la hipótesis es que no se trató de una cuestión real escrita por el grupo delictivo aludido, García Gasca refirió que no podían tomarla a la ligera y por eso se tomó la decisión de tomar clases virtuales durante dos días, mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

“La hipótesis es que no es una amenaza real. Esa es esa es la hipótesis en realidad, sin embargo, nosotros no podíamos dejarla pasar simplemente por una suposición nuestra, no, sobre todo, pues por lo que decía en términos de una amenaza a la a la comunidad universitaria, por eso decidimos irnos dos días de clases virtuales”.

La rectora coincidió con las consideraciones del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, respecto a que lo más seguro es que se haya tratado de una broma de mal gusto, sin embargo, insistió en la necesidad de esperar el dictamen oficial por parte de las autoridades especialistas en la materia.

García Gasca aseguró que las instancias universitarias ya preparan campañas de sensibilización respecto al tema, puesto que es importante que se tome consciencia respecto a las implicaciones que hay únicamente por la alusión determinados grupos criminales. Además, señaló que también se prepara la promoción de los protocolos de atención para emergencias similares para su difusión.

“Protección Civil universitaria ya está trabajando en las campañas de sensibilización con infografías y estamos volviendo a revisar nuestros protocolos, vamos a ver de qué forma estos protocolos se pueden publicar en la medida de lo posible, porque muchas de las acciones tienen que ser acciones en secrecía, digamos por lo que significan, o sea, tú no puedes publicar qué es lo que harías en determinado momento en un ataque”.