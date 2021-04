Falta compromiso ambiental a políticos

Integrantes del “Colectivo Raíces” afirman que en las presentes campañas electorales es evidente la falta de compromiso ambiental de parte de los partidos políticos, pues a pesar de que en prácticamente todas las propuestas existen apartados para el tema ambiental, mantienen el uso de grandes cantidades de publicitarios que afectan el medio ambiente.

Gabriela Alcántara Guillén, integrante de este colectivo, destacó que actualmente es fácil ver la gran cantidad de lonas publicitarias colocadas en la ciudad, mismas que implican un impacto ambiental importante.

Aseveró que a pesar de que muchas de estas lonas son de material reciclado, se sigue teniendo una seria afectación al medio ambiente, debido a que no todas son retiradas y no todas llegan al reciclaje una vez que cumplieron con su función, además de que aseveró que en Querétaro no existen las alternativas apropiadas para lograr un completo reciclaje de las mismas.

“Desde ahorita podría mostrarse el compromiso real con el medio ambiente al no generar tanta basura, porque no sabemos a dónde va a ir a parar, una lona por ejemplo, tarda muchos años en descomponerse, por eso más que propuestas vacías, queremos ver acciones reales”, señaló.

En ese tenor llamó a los diferentes candidatos a los diferentes puestos de elección popular, a innovar en marketing político, para evitar generar las importantes cantidades de basura que hoy se observan, aunado a que, dijo, deberán analizarse a conciencia para verificar que se trate de propuestas reales.

Y recordó que al concluir las campañas, los partidos deberán mostrar ese compromiso ambiental real, al retirar todo su material electoral de las calles y garantizar que tengan un destino apropiado, pues aseveró que hoy en día, aún se pueden apreciar materiales publicitarios de contiendas sucedidas hace tres y hasta seis años atrás, mismas que están en buen estado, lo cual habla de la lenta descomposición de los mismos.