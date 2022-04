Falta de electricidad golpea venta de rosa

Producción de rosas de la comunidad de El Organal se ha visto afectada en los últimos días, debido a los apagones y falta de energía eléctrica que se ha registrado en la zona, provocando con ello que las cámaras frigoríficas sean inservibles para la conservación de la flor que saldrá a la venta.

Lo anterior lo dio a conocer el representante legal de la Unión de Productores de Rosas El Organal S.PR de R.L., Jesús Cruz Anaya, quien aseguró que por tres días los floricultores se han visto afectados por la falta de energía eléctrica, registrando con ello, perdidas en el cinco por ciento de su producción, debido al almacenamiento que se tenía de rosas en las cámaras frigoríficas.

Aseguró que este punto de resguardo en frío, permite a los productores almacenar su producción y conforme transcurre el tiempo, avanzar en su comercialización, sin embargo, en los últimos días, la energía eléctrica registró irregularidades en su suministro hasta dejar sin completo servicio a varios sitios de la comunidad, afectado 25 cámaras frigoríficas y pro consecuencia perdidas de lo almacenado.

El dirigente pidió el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de evitar mayores pérdidas, debido al corte diario de rosas que se está realizando en esta localidad por los próximos festejos del 10 de Mayo, generando incertidumbre entre los floricultores por la posible pérdida de producción en caso de seguir sin el debido suministro de energía eléctrica.

“En El Organal hay 25 cámaras frigoríficas que son alimentadas con la energía eléctrica, tenemos tres días sin energía, todas tenían flores y muchos si logramos sacarlas, otros no y se les echaron a perder, se viene el 10 de Mayo y los cortes de flores empezarán, se ha estado reportando y no tenemos respuesta, no solo es este sector, también son algunas tortillerías y una pequeña empresa con 80 gentes, hemos estado llamando pero no solucionan el problema que tenemos”, finalizó.