Falta personal en bomberos de Pedro Escobedo

Aunque ya se cuenta con el registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo no ha regresado a sus operaciones diarias por la falta de personal capacitado, señaló Miriam Sánchez Ruelas, presidenta de Prevención y Control de Emergencias de Pedro Escobedo I.A.P., instancia que está detrás de la corporación.

Refirió que actualmente el cuerpo de bomberos de este municipio carece de elementos certificados, lo que ha impedido que la corporación atienda emergencia de manera diaria, pese a que ha regularizado su situación ante la Coordinación Estatal de Protección Civil. Dijo que al día de hoy la institución opera únicamente durante los fines de semana.

“Seguimos trabajando viernes, sábado y domingo. Nos hacen falta elementos que se encuentren completamente capacitados como en Querétaro nos lo piden. Ellos tienen que contar con cierta certificación. Entonces, ahorita nos ha costado un poco de trabajo en el reclutamiento, ya que a veces es gente que viene de la capital o San Juan del Río, y el traslado les cuesta”, comentó.

Agregó que muchas personas se han acercado a la corporación con la intención de formar parte de sus filas, sin embargo, esta no cuenta con la preparación para enfrentar situaciones de emergencia. En ese sentido, señaló que desde el año pasado se emprendió la academia de bomberos en Pedro Escobedo, con el fin de formar a elementos que puedan integrarse a la institución.

Dijo que la academia de este año arrancará el próximo sábado 12 de octubre y que la intención es captar a jóvenes del municipio, a fin de que puedan servir a su sociedad. Manifestó que los aspirantes recibirán conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar habilidades que les permitan prevenir y atender situaciones de emergencia. además, dijo que los instructores están capacitados.

“Hay gente que ha venido con la intención de unirse. Sin embargo, no nos lo permiten ya que no cuentan con las certificaciones adecuadas que nos piden. Esa es la cuestión. Tiene que estar bien certificados para que ellos puedan salir a campo, para que tengan total conocimiento de cómo desempeñar sus labores y no vaya a haber ninguna situación que los ponga en riesgo a ellos y a la población”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes del municipio para que se integren a la academia de bomberos. Resaltó que además de recibir formación para integrarse a la corporación, este curso también les permitirá desarrollarse profesionalmente.