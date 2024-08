Falta transporte público para estudiantes

Uno de los principales problemas que aqueja al municipio de Pedro Escobedo es el relacionado con la falta de transporte público en la mayoría de comunidades. Con el ingreso a clases, se deja entrever la gravedad de esta situación, pues muchos alumnos no cuentan con medios para trasladarse a las escuelas de la cabecera municipal, señalaron madres y padres de familia.

Gabriela, madre de familia y habitante de Epigmenio González, señaló que hacía esta comunidad no existen rutas de transporte público, lo cual provoca que muchos de los jóvenes opten por otros medios para trasladarse a las escuelas a las que asisten, principalmente hacia secundarias y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 256.

“Pues no hay transporte público en la comunidad, solo taxis piratas y la verdad es que esos no nos dan mucha confianza. Ahorita ya son muchos niños y jovencitos que van a la secundaria o la prepa, y no hay cómo se vayan (…). Los problemas son en la mañana, porque no hay nada, no hay rutas. Entonces, algunos papás llevan a un grupo de niños a la escuela, los que no pueden, se van en los taxis piratas, con el riesgo que hay”, comentó.

Afirmó que la falta de transporte público se debe al dominio que tienen los llamados “taxis piratas” en la mayoría de comunidades. Dijo que este problema ha obligado a los concesionarios del servicio público a desistir de la actividad, pues no obtienen ganancias por la competencia desleal que existe con los automóviles irregulares que realizan viajes.

Aunado a ello, aseguró que los choferes de los llamados “taxis piratas” se aprovechan de la situación y cobran tarifas excesivamente altas, aspecto que representa un gasto mayor para las familias y alumnos.

Añadió que la situación la padecen principalmente alumnos que salen de sus casas a tempranas horas, así como aquellos que van en el turno vespertino y tienen que regresar a sus hogares en la tarde-noche. Además, resaltó que el problema ya se ha expuesto a la autoridad auxiliar de la comunidad y a algunos funcionarios del actual Gobierno Municipal, encabezado por el panista Amarildo Bárcenas Reséndiz; sin embargo, no han tenido apoyo ni respuesta.

“Ya hemos dicho muchas veces el tema de los taxis piratas, pero nadie nos hace caso. En ocasiones abusan porque saben que son únicos y eso lo aprovechan para cobrar muy caro. Entonces, la familia o el joven que tome uno de estos carros, pues paga mucho para ir a la escuela. Se nos hace una injusticia total. Por eso hemos dicho muchas veces que nos pongan una ruta de transporte público. Nos hace mucha falta”, apuntó.