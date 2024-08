Falta vivienda de bajo costo

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en la región, Dimas Peralta Alegría calculó que en lo que va de este 2024, el 20 por ciento de los agremiados a esta organización sindical no han logrado concretar su crédito hipotecario porque no les alcanza para una propiedad, ya que en el municipio no se tienen opciones de bajo costo.

Al respecto, precisó que se tienen mil 945 agremiados en la CROC y de ellos, alrededor de 400 han sido identificados con esta necesidad, la cual no se ha podido subsanar ya que no se cuenta con vivienda de interés social que les permita contar con un patrimonio.

“Este año ha crecido la demanda de trabajadores que no han podido gestionar su vivienda y porque pues no hay económica, San Juan del Río es caro para vivir y la vivienda que construyen está arriba de los 900 mil pesos, desde luego que los trabajadores no tienen para pagar esos créditos”.

Por lo anterior, afirmó que se buscará una audiencia con representantes del Infonavit antes de que concluya el año, de tal manera que se puedan gestionar algunos apoyos para los trabajadores, porque si bien existen programas de apoyo para la vivienda de los agremiados, dijo que no buscan ampliar, construir o mejorar alguna casa, lo que buscan es adquirir un espacio donde vivir.

Advirtió que, de no impulsar la vivienda económica en el municipio, existe el riesgo de que puedan empezar a incrementar el número de trabajadores desfavorecidos, toda vez que no hay donde puedan invertir su crédito hipotecario.

“Vemos que si no hay vivienda económica el año que entra habrá más trabajadores que estén en esta misma situación porque los rezagados irán siendo más entonces por eso si necesitamos que los constructores volteen a ver a San Juan con vivienda económica y dejar de justifica que la tierra es cara y que los servicios son caros”, dijo.

El dirigente sindical mencionó que antes de que finalice el 2024 se cuantificará el número de trabajadores que pueden acceder a un crédito de vivienda para conocer la cifra total y presentar una solicitud de apoyo al Infonavit Querétaro, ya que son ocho empresas que integran mil 945 agremiados y de ellos alrededor de unos 400, reiteró, que son los que requieren de vivienda.