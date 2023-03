Faltan policías en San Juan del Río, afirma PRI

Los índices de inseguridad en San Juan del Río son altos y parte de ello tiene que ver con que los pocos elementos que actualmente están inscritos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no alcanzan para darle cobertura a todas las zonas de la demarcación, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que durante las visitas que ha hecho a las distintas comunidades y colonias del municipio, el tema de la inseguridad es uno de los principales aspectos que preocupa a la ciudadanía, toda vez que en ocasiones no son atendidos sus reportes de manera oportunidad. Ante ello, consideró que esto se debe a que no existen los suficientes policías municipales para atender y tener presencia en todos los sitios donde ocurre alguna incidencia.

Local Acuerda Mauricio Kuri recibir 227 mdp para policía

“Son pocos los oficiales que tenemos y el tema de la inseguridad es alto porque pues no hay presencia de la policía en los lugares. Es imposible que haya presencia en todas partes de la policía y que sea una reacción inmediata por el sentido de que no son muchos policías, solo son como 300. Entonces, cómo das orden o cómo cuidas al municipio”, comentó.

Aseveró que sería necesario impulsar incentivos dentro de la corporación de seguridad, a fin de captar a las y los jóvenes del municipio y que con ello se involucren en las tareas de seguridad para mantener las distintas zonas del municipio con vigilancia. Detalló que también es fundamental invertir en equipamiento para los policías, toda vez que cada día de su labor arriesgan su vida para salvaguardar a la ciudadanía sanjuanense.

“Pensamos que se necesitaría hacer una convocatoria fuerte, darles más prestaciones, apoyar más a con el sueldo y muchas otras cosas, para que las personas se quieran involucrar en el tema de la seguridad. No es fácil arriesgar tu vida todos los días y que de todas maneras tu sueldo sea poco o que tus herramientas de trabajo no estén al cien. Es la vida la que se pone en riesgo y no ha de ser fácil, pero el gobierno tendría la responsabilidad entonces de apoyarlos más en ese sentido”, mencionó.

Ante ello, la dirigente municipal destacó que una parte fundamental para mantener un entorno de seguridad es la cultura de la prevención, en la cual el Gobierno Municipal debe de apostar en tanto se resuelve el tema de la falta de elementos dentro de la SSPM. Apuntó que desde el Comité Municipal del se llevan a comunidad y colonias charlas de prevención para hacer partícipes a toda la ciudadanía.

Finalmente, agregó que también es necesario llevar a cabo acciones para evitar que las y los jóvenes caigan en algunas conductas de riesgo. Puntualizó que la seguridad y las acciones en favor de las juventudes son aspectos que deben de involucrar a todos los sectores de la sociedad.