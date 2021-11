Faltan tapas de coladeras, ya señalizaron

La tarde de ayer fueron señalizadas varias zonas de la avenida Universidad y Calle Arteaga, por elementos de Protección Civil Municipal, donde se encontraban registros de cable y alcantarillas a las que les fueron quitadas sus tapas y que representaban un riesgo para los peatones.

Eran consideradas un latente riesgo de accidente, por ello El Sol de San Juan del Río acudió al lugar para dialogar con vecinos, al respecto Verónica Ruiz Martínez, vecina de la calle José María Arteaga señaló que durante varias semanas estos orificios en el piso se habían mantenido expuestos.

Dijo que esta problemática ya tenía varias semanas, y aunque reconoció que los vecinos del lugar desconocen si las tapas fueron arrastradas por la corriente de las pasadas lluvias o bien hurtadas, el riesgo que representaban para los transeúntes era mayor, ya que si bien los habitantes de la zona habían colocado tarimas y letreros en algunas de ellas, para prevenir, no habían sido atendidas por las autoridades correspondientes, no obstante en una rápida reacción, los elementos de UMPC ayer por la tarde llegaron a señalizar.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

“Ya tenemos en la calle de Arteaga varias semanas con una de las alcantarillas sin tapa, hemos visto que no solo es aquí, también en la avenida de Universidad, pasando Paseo Central, luego luego hay otras alcantarillas que no tienen tapas y que por más que los vecinos les ponemos señalamientos para que la gente no se vaya a accidentar, no han sido atendidas”.

La denunciante comentó que el hecho de que las alcantarillas se encuentren sin tapas representa un serio riesgo para los adultos mayores, debido a que por esas mismas banquetas es común observar a personas mayores caminando por la mañana, además, de que un sin número de trabajadores también transitan por la zona.

Por lo anterior pidió a las autoridades correspondientes atender dicho llamado y repararlas, no solo señalizar, a fin de reducir el riesgo de accidentes en la zona, debido a que son por lo menos tres alcantarillas en dicha situación, una en la calle de José María Arteaga y tres más en avenida Universidad.