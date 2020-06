Feligreses claman fin de pandemia

Decenas de fieles católicos acudieron desde el miércoles al templo de la Parroquia de San Juan Bautista para visitar a la Virgen de Guadalupe y pedir para que pronto salga una vacuna que erradique al Covid-19, esto tras el retorno de las actividades no esenciales al estado de Querétaro.

Victoria Bravo Cruz, es una mujer de 68 años, vive en la zona centro y dijo que diariamente acudía a este templo para escuchar misa, ir por agua bendita y pedir por la salud de su familia, sin embargo, la situación del Covid-19 hizo a se quedara en casa, y a pesar de que dice que no debe salir, este desconfinamiento gradual lo aprovechó para hacer suplicas a la morenita del Tepeyac.

Relató que el altar de la Virgen de este templo es muy milagroso para ella, ya que le ayudó a tener hijos, pese a que los doctores le habían dicho que no, además la ayudó a salir de una cirugía en la columna que le impedía caminar y ahora va y vine sin problemas para desplazarse.

“Todo lo que le debo a mi virgencita, los doctores en aquel entonces me decían que no iba a tener hijos y gracias a ella tuve cuatro, ahora vengo a verla para que no piense que me olvidé de ella, tengo un rosario con el que quiero pedir que ya se acabe esta enfermedad, tengo familiares infectados en la Ciudad de México, dos ya murieron, pero todo queremos volver a abrazarnos”.

Dijo que su mayor anhelo es volver a pasar tardes con nietos y bisnietos, festejar cumpleaños y que su familia conviva en un ambiente de paz, en donde sin temor a contagiarse se expresen su amor.