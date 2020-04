Ferias de SJR padecen crisis económica por Covid-19

Alrededor de 200 familias, que trabajan en las ferias que se llevan a cabo en comunidades de San Juan del Río, padecen crisis económica por falta de empleo derivado de la pandemia por Covid-19, razón por la que se dieron a la tarea de solicitar ayuda económica en un semáforo de la avenida Paseo Central.

“Trabajamos todas las comunidades de San Juan del Río, somos alrededor de 200 familias de las que estamos afectadas por esta pandemia, algunos tenemos dos meses y otros tenemos un mes y medio –sin trabajar- porque hay compañeros que sí alcanzaron a agarrar poquitas, que no les habían cancelado sus ferias”.

VIDEO: Ferias piden ayuda económica | César Ortíz | El Sol de San Juan del Río.mp4

Local Comercios recibirán apoyos

Manifestaron no tener ningún apoyo gubernamental, a pesar que hicieron la petición al gobierno sanjuanense para ingresar al programa alimentario, pero no tuvieron contestación positiva.

“Ya le hicimos llegar peticiones a Memo Vega, que nos ayudara porque la verdad éste es nuestro único medio, nuestro único sustento, las ferias, y al estar canceladas no tenemos ingresos, entonces los papeles sí nos los sellaron, pero no nos dieron ninguna contestación”.

Otro obstáculo, en algunos casos, es que al no contar con identificación oficial que señale residencia en San Juan del Río, no se les facilita tener acceso a algún tipo de ayuda del gobierno local, la cual también solicitaron al Sistema Municipal DIF, ya que dentro de estas 200 familias hay 74 adultos mayores.

Local Prevén entrega de más de 18 mil despensas

“Radicamos en San Juan del Río, pero muchas personas vienen de Toluca, de Guanajuato, de Celaya, las que venimos de México y estamos establecidas aquí en San Juan del Río, sí somos bastantitas, pero hay compañeros que están en Arcila y vienen de Guanajuato, entonces ellos no pudieron meterse al programa porque su credencial no es de aquí, ellos no están recibiendo ningún apoyo de despensas”.

Ante este panorama, se vieron en la necesidad de pedir el apoyo económico a la ciudadanía, por lo que se instalaron en un semáforo de avenida Paseo Central, donde dijeron que estarían este martes hasta las cinco de la tarde solicitando la ayuda.