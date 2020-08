Fiestas originan contagios de Covid-19

La directora de los Servicios de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, estableció que se tiene documentado que luego de la celebración de fiestas familiares se llegan a tener dos o tres brotes de Covid-19, debido a que se relajan las medidas de prevención.

Precisó que esto no se da en todos los casos, sin embargo, dijo que las reuniones sociales podrían ser un espacio para la propagación rápida de este virus, ya que, en varias ocasiones no solo van familias, sino que va gente externa de la cual no se saben los protocolos de cuidado.

Local Aumentan muertes por Covid-19 en San Juan del Río

Indicó que en lo que va de la pandemia en la entidad se han detectado 69 brotes familiares, en donde siete contagios fue la cifra más grande entre ellos, por lo que llamó a seguir las recomendaciones que se brindan a través de portales de internet oficiales para la mitigación de la enfermedad.

“Lo que si hemos documentado porque tenemos al paciente ahí hospitalizado es que en ocasiones en las fiestas familiares llegamos a tener dos o tres brotes, no todo, pero si algunos de ellos se dan en ese tipo de escenarios, en reuniones sociales donde se llega con cubrebocas o alcohol-gel, pero después de un rato se relajan las medidas”.

Pérez Rendón detalló que lo mejor ante este tipo de festividades es posponerlas, que no tengan mucha concentración de asistentes y si se llevan a cabo respetar la sana distancia, sobre todo si van personas con las que no se convive de manera habitual.