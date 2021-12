Firma Querétaro prioridades generales hasta 2030

Con el propósito de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Querétaro para los próximos años, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, firmó un memorando de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual se fortalecen los lazos colaborativos que permiten la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

El jefe del Poder Ejecutivo afirmó que el nuevo modelo de desarrollo para Querétaro tiene como objetivo buscar la viabilidad del estado para los próximos 50 años, y resaltó que la certificación y acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas son indispensables para sacarlo adelante.

Declaró que este compromiso se ha hecho palpable durante los primeros días de su gobierno, y que siempre buscarán que la modernidad y mejora regulatoria se vea en los diferentes sectores, con la finalidad de disminuirla brecha de alcance para los queretanos.

A su vez, el representante residente de la Oficina de las Naciones Unidas en México, Lorenzo Jiménez de Luis, reconoció la voluntad de Querétaro para generar un plan de desarrollo a largo plazo enfocado a los valores y objetivos de la Agenda 2030; además de concebirlo desde el sentido social

“Tenemos que apostarle muchísimo a la generación de riqueza, no a la repartición de la pobreza. Y cuando vemos y nos ponemos un gran objetivo como es lo que estamos haciendo en este Plan Estatal de Desarrollo: que sea el fortalecimiento no de una persona, no de un partido político, no de un gobierno, sino de las instituciones y que México y Querétaro le sigamos apostando a las instituciones”, enfatizó.