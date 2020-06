Fiscalía investigará fallecimiento en anexo

El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez, dio a conocer que la Fiscalía General del estado, será la institución encargada de llevar a cabo el proceso de investigación relacionado a la muerte de un interno del centro de rehabilitación ubicado en Granjas Banthí.

“Dado este lamentable fallecimiento quien tiene que hacer la investigación es la Fiscalía General del estado, entonces ellos ya estarán realizando la investigación, ese es un tema que no nos compete investigar, este centro de rehabilitación se llama Portal del Cielo, no hemos tenido éxito para visitarlos, el famoso padrino no sabemos que haya estado por ahí, tenía una administradora que por cierto esta incapacitada por embarazo, no tengo mayor información, en Querétaro hay otro Portal del Cielo que ya inclusive hemos reportado a Conadic, ya lo han visitado y los han suspendido”.

El comisionado del CECA aseguró que esta institución tiene únicamente facultades para llevar a cabo capacitación y actualización del personal que labora en los centros de rehabilitación, así como ofrecer cursos de orientación de las diversas directrices que se tienen por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Por lo anterior, aseguró que el fallecimiento de una persona de sexo masculino al interior de este anexo tendrá que ser investigado por las autoridades competentes, en el caso del CECA, se proyecta llevar a cabo algunas visitas de inspección y verificación los siguientes semanas cuando se normalice la actividad en diversos sectores tras la contingencia sanitaria que hay a raíz del Covid-19.

Finalmente exhortó a los familiares de internos de centros de rehabilitación denunciar cualquier tipo de irregularidad identificada al interior de este tipo de ligares, con el fin de que las instancias correspondientes puedan actuar en consecuencia.