Fortalecen aplicación de pruebas Covid-19

Rafael López González, vocero organizacional Covid-19 en el estado de Querétaro, enfatizó en que sigue con la estrategia para “ir en busca del virus”, consistente en una mayor aplicación de pruebas, rastreo y aislamiento de casos positivos, lo cual arroja más casos a los reportes.

Comentó que el incremento también obedece a que grandes sectores poblacionales han relajado las medidas de prevención a causa de, lo que denominó, un “falso sentido de seguridad”.

Manifestó que este fenómeno se presenta sobre todo cuando las personas alteran su conducta y se relajan, como respuesta a la implementación de medidas de seguridad y de salud.

Agregó que, desde la reapertura de más actividades económicas, mucha gente asumió que, al no haberse contagiado en su primera, segunda o tercera salida, ya no se iba a contagiar, pero “la pandemia aún no ha terminado; hoy hay más casos activos con quienes te puedes encontrar en el transporte, en los comercios, en los restaurantes, o incluso en las calles”, recordó.

