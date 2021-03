Frenaron vacunas a empresas locales

Empresas de capital extranjero instaladas en el municipio de San Juan del Río y que pretendían vacunar contra Covid-19 a sus colaboradores y sus familias, fueron detenidas debido a la falta de facilidades para ingresar sus vacunas al país, informó el director de la Asociación de Industriales, Francisco Landeras Layseca.

Destacó que la reactivación económica es un tema de alta relevancia para las empresas, hecho por el que algunas de ellas, que son transnacionales, ya contaban con las vacunas suficientes para inocular a sus trabajadores e incluso a sus familias y buscaban hacerlo para operar de una manera más segura y con ello reactivar la dinámica que se tenía hasta antes de la pandemia.

Local Sin fecha para vacuna anti Covid-19 en SJR

No obstante, Landeras Layseca señaló que dichos intentos fueron frenados y las vacunas detenidas antes de ingresar al país, hecho por el que señaló “si una empresa tiene en promedio 500 trabajadores y suponiendo que esa persona tenga pareja y dos hijos, cada empresa estaría vacunando a un promedio de dos mil sanjuanenses, pero estas vacunas fueron detenidas, no les han permitido que esas empresas puedan hacer esta acción, y esas son algunas de las cosas que no se entienden”.

Destacó que el gobierno federal debería contar con algún proyecto o programa, supervisado por instancias de salud, en el que se permitiera a las empresas medianas y grandes, que tienen la posibilidades de respaldar a sus trabajadores con vacunas, para brindarles la posibilidad de contribuir en este tema que es de preocupación para todos los sectores de la población.

Por último, explicó que empresas de capital japonés, español, estadounidense y canadiense, principalmente, eran las que pretendían vacunar a sus trabajadores, pero que no lo han hecho al no haber tenido el aval para introducir los medicamentos al país.