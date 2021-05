Frente por Querétaro va con Mauricio Kuri

Integrantes del denominado Frente por Querétaro conformado recientemente y que agrupa a diferentes asociaciones de agricultores, ganaderos, comerciantes, tianguistas y ejidatarios, se pronunció a favor del candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), Mauricio Kuri González, y afirmaron que harán una importante labor de promoción y defensa del voto en su favor.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones de la Unión de Ejidos Franco Villa, en el municipio de Pedro Escobedo, Francisco Perrusquía Nieves, vocero de este frente, señaló que este voto de confianza que han expresado, tiene como objetivo llevar a la gubernatura a quién mostró más capacidad durante el foro de candidatos realizado el pasado 22 de abril, pero además, a quien hará frente a los embates del Gobierno Federal, que, dijo, no solo ha abandonado a estos sectores productivos, sino que les ha declarado la guerra.

"Vamos a pelear fuerte contra el gobierno federal, por un lado como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, y por el otro poniendo a quién creemos representa una opción adecuada para la resolución de los problemas del campo, que es Mauricio Kuri; del gobierno federal solo hemos visto un accionar mentiroso, que no comprende los problemas del campo, no los entiende y de ahí se desprende una ignorancia preocupante, que lo llevó a abandonar el campo y retirarle todo tipo de apoyo; nosotros creamos el Frente por Querétaro, precisamente para afrontar esta guerra que nos ha declarado el Gobierno Federal, porque no le podemos llamar de otra forma", expresó Francisco Nieves.

Mauricio Kuri González agradeció está muestra de confianza y apoyo, por lo que afirmó que lo importante es buscar un mismo proyecto que es Querétaro, para protegerlo, blindarlo y cuidarlo y señaló que este respaldo implica mucho más compromiso que habrá que regresárselos con muchos más servicios, pues señaló que lo que no se está haciendo desde las instancias federales, habrá que hacerlo desde otras trincheras y con el trabajo en equipo.