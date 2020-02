Fundación busca ser autosustentable

La Fundación Pedro Escobedo subsiste con ayuda de la población comprometida que hace donativos, pero también a través de cuotas de recuperación establecidas por cada servicio, señaló el presidente, J. Carmen Fidel Caballero Piña.

Detalló que la Fundación es una institución sin fines de lucro, pero no recibe recursos públicos, a pesar de ofrecer servicios de calidad, es por esa razón que se estableció una cuota de recuperación que se cobra a los usuarios, la cual ayuda al sostenimiento de esta organización no gubernamental.

“La Fundación es una institución no lucrativa, pero finalmente no tenemos ingresos de ningún ente público. Cuando me conceden el honor de ser presidente de la Fundación, algunas compañeras no dejaban cooperación para agua, luz, teléfono y el edificio no es propiedad de la Fundación, es de un particular. Quien llega aquí presta un servicio, que no es gratis, pero sí es de calidad”.

Detalló que los profesionistas que colaboran con la Fundación cobran en promedio 250 pesos por consulta, es una cuota de recuperación, de la cual se entregan 50 pesos para pagar los servicios de agua, luz y teléfono.

“El servicio es como si fueras a un despacho a Querétaro o San Juan del Río, una consulta de psicólogo en San Juan o Querétaro mínimo cuesta alrededor de 800 pesos y aquí le damos seguimiento. También nos aseguramos que cada profesionista tenga cédula”.

Puntualizó que después del estudio socioeconómico, hay casos en los que se determina que usuarios reciban servicios de forma gratuita, pero por lo regular se busca que paguen alguna cantidad para que lo valoren.