Ganaderos de Tequisquiapan señalan que es difícil denunciar robo de ganado

El robo de cabezas de ganado prevalece en el municipio de Tequisquiapan, por lo menos dos casos al mes se registran, sin embargo, el complicado trámite de la denuncia sigue siendo el principal factor para no denunciar, indicó el presidente de la Asociación Ganadera Local General de dicha localidad, Joel Mejía Santos.

Aseguró que es sabido entre el sector de varios robos de cabezas de ganado, sobre todo cuando hay reuniones o en grupos de WhatsApp es cuando se conoce dicho delito, pero el prolongado trámite de la denuncia, sigue siendo el principal favor para evitar que recurran ante las autoridades competentes, pues en todos los casos solicitan datos que a veces los mismos productores desconocen.

“Sigue siendo muy engorroso ir a presentar la denuncia, porque luego solicitan datos muy precisos que el ganadero para no perder tiempo en su trabajo, refiere no denunciar, piden el color del animal, el peso preciso y mejor optan por no denunciar”.

El dirigente comentó que el sector cuenta con el apoyo de las autoridades preventivas del delito, pero hace falta mayor falta de coordinación con las demás autoridades, ya que cuando existe el robo de animales, su traslado lo realizan por carreteras estatales y federales, mismas que deben tener vigilancia e inspección de la movilidad en este sentido.

En lo que va de año, el robo de animales ha sido menor, sin embargo, no descartó que en lo restante se siga presentando el abigeato ya que se ha reducido más no erradicado en la localidad tequisquiapense.