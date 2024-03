Ganado sin aretado no podrá ser movilizado

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), José de Jesús Navarrete Domínguez, advirtió que todas aquellas cabezas de ganado que no cuenten con el arete de identificación animal no podrán ser movilizadas ni en el municipio ni en ninguna otra localidad o estado.

Aseguró que la intención es mejorar las medidas de seguridad para el traslado de los animales, por lo que quienes no cuenten con el arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), no podrán ser movilizados, para ello, dijo que se tendrá una estrecha coordinación con distintas instancias de seguridad para evitar el traslado de animales de dudosa procedencia.

“Ya no se podrán extender certificados zoosanitarios si no presentan el número de arete Siniiga del ganado que van a movilizar, en este concepto siempre como requisito, se pide la constancia de legítima propiedad del animal, producto o subproducto que se tenga que trasladar, además dependiendo de la especie, origen-destino, propósito o motivo de la movilización, se solicita presentar la documentación complementaria que en cada caso en particular sea requerida”.

La respuesta de los ganaderos a este llamado, aseguró que ha sido buena en el municipio, por lo que se espera contar con mejores resultados al finalizar el 2024, toda vez que los socios de esta organización han recurrido a la colocación de aretes a su ganado para poder realizar la movilización a cualquier parte no solo de la localidad sino de otros lugares.

“El certificado zoosanitario de movilización es un documento oficial y federal necesario para el traslado de cualquier animal o producto a cualquier punto de la República Mexicana, para cumplir con los requisitos que se requieren para la expedición se asegura el tránsito de estos, se evita la propagación de enfermedades de los animales y al final es un punto de bioseguridad y este tipo de certificados como ya lo sabemos, nos permite que ni llegue ni mandemos animales enfermos que es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta”.

Por lo anterior, Navarrete Domínguez enfatizó que es necesario que los ganaderos de la localidad recurran a la identificación animal, toda vez que no podrán movilizar sus animales en caso de no contar con el arete.