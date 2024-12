Garantizan pago de los aguinaldos

La secretaria de Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo dio a conocer que la entrega del pago del aguinaldo entre los trabajadores del municipio de San Juan del Río y del resto de la entidad, está garantizado y será dispersado en tiempo y forma.

La funcionaria estatal dijo que las empresas han manifestado su interés de entregar la prestación antes del 20 de diciembre, fecha en la cual concluye el periodo para el pago del aguinaldo.

Aunque no refirió el monto que se entregó el año pasado, consideró que en este 2024 será mayor, dado la creación de mayor número de empleos en los municipios como San Juan del Río.

San Martín Castillo consideró que en el estado queretano se cuenta con empresas responsables con los trabajadores, por lo que la entrega de la prestación está garantizada, es por ello que afirmó que se espera que la distribución del dinero se realice en tiempo y forma.

Aunque no precisó el monto de entrega entre los trabajadores, comentó que es una importante cantidad, ya que existen zonas altamente productivas como San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y otros sitios más, en donde se cuenta con el asentamiento de empresas.

Por lo anterior, dijo que la dependencia estatal estará al pendiente de la entrega, con el fin de poder atender en dado caso inquietudes de los trabajadores al respecto, en aras de evitar que sus derechos laborales se vulneren ante la posible ausencia de dicha entrega.

“No hay excepciones, todos los trabajadores, es su derecho de recibir esta prestación, el único diferenciador es si no laboraron todo el año, se hace un ejercicio de proporcionalidad, pero lo que puedo decirles por ejercicios anteriores, es que en el estado de Querétaro hay una cultura cumplidora por parte del empleador, pero si no fuera así, si llegáramos a nuestra fecha límite y hubiese algún trabajador que no haya recibido esta prestación, hay dos áreas en las que pueden acercarse en la secretaría del Trabajo”.