Gastan familias hasta 2 mil 500 pesos en "pozolito familiar"

Las familias del municipio de San Juan del Río, se prepararon hasta con una semana de anticipación para ir a los ingredientes para preparar el tradicional pozole y celebrar con sus seres queridos la noche mexicana del 15 de septiembre, algunos mencionaron que gastan hasta dos mil 500 pesos tan solo en todo lo que lleva este manjar.

Y es que platicaron que la carne de cerdo subió con relación al año pasado, y algunos prefieren hacerlo mixto, es decir, que también lleve pollo, esto a pesar del incremento que también tiene la proteína en los últimos días puesto que una pechuga cuesta hasta 150 pesos, sin dejar de lado que se requieren por lo menos $80 de chile guajillo, si es el caso de pozole rojo.

Ahora bien, la señora Adelina Beltrán Cruz, dice que cada año acude al mercado Reforma a hacer sus compras, y que, hasta la lechuga subió un 25% su precio pero que aún así compró más para que al momento de servir los platillos haga más "bulto", ya que los demás ingredientes están caros, aunque para ella dijo que lo más importante es reunirse en familia a la mesa y celebrar el orgullo de ser mexicanos.

"En la casa tenemos la costumbre de cooperarnos y en esta ocasión le pusimos otro poquito más porque no nos alcanzaba juntando $2000 ahorita traigo 2500 solo para lo que es el pozole porque compro cabeza de puerco pero esta vez también me voy a llevar dos pechugas de pollo. Yo creo que estamos pagando más porque no ha llovido y todos los alimentos están muy caros, pero comparando precios es mejor comprar en los mercados que las tiendas comerciales", subrayó.

Comentó que para lo que van a tomar en familia, una de sus nueras se comprometió en llevar una olla de ponche que será el primero de la temporada, aunque en esta oportunidad buscan tomar tequila, mezcal y cerveza.

"Siempre es bueno reunirse en familia, por ejemplo nosotros nos estamos preparando para la noche mexicana desde hace un mes, y ni modo todos le entramos para romper el cochinito y la dieta, pero vale la pena en estas épocas" , añadió.