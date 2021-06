Génesis busca visibilizar a la comunidad trans

Una vida con rechazos, violencia e injusticias, es la que ha vivido Génesis Charlotte Serrano, por el hecho de ser una joven transexual, situación que la obligó a ser sumamente fuerte, perseguir sus ideales, e ir en busca de visibilizar a este sector de la comunidad LGBT+ en San Juan del Río.

Platicó que desde pequeña siendo su nombre de pila Axel, admiraba como en las fiestas sus primas y amigas podían lucir hermosos vestidos y lindos peinados.

Local Integran a SJR en video de la comunidad LGBT+

“A los 4 años iba a las fiestas de la familia y mis primas se ponían sus vestidos y lucían su cabello rizado, y yo por las mañanas me levantaba rogándole a Dios tener mi cabello largo y portando un vestido. Siempre pensé eso, pero no lo decía por miedo al rechazo”.

Su paso por la primaria tampoco fue fácil, fue presa del bullying de sus compañeros, quienes lo descalificaban por gustarle el color rosa y ser afeminado, esto la orilló a pasar por diversos planteles, y para la secundaria, a los 12 años, tomó la decisión de ser travesti, pero su ropa de mujer la escondía en una caja de cartón bajo su cama.

Fue así como posteriormente se enfrentó a sus papás para “salir del closet”, por un lado, su madre la apoyó aunque no estaba de acuerdo sobre su orientación, sobre todo por los rechazos a los que se iba a enfrentar, mientras que su padre rotundamente se negó a aceptarlo, incluso al paso de 7 meses no se hablaron, y actualmente le cuesta la idea.

“Creo que aún no lo acepta porque me sigue llamando hijo, o por mi nombre de pila”.

VIOLENCIA

La violencia y el abuso los ha vivido en múltiples ocasiones, al relatar que tuvo una ex pareja que sin aparente razón se le fue a los golpes, abusó de ella, le decía que la quería pero al mismo tiempo aborrecía que fuera trans.

“Un mes antes que me golpeara, me había ahorcado y abusado de mí, entonces busqué la justicia y me decían que fuera un día y luego otro, pero nunca pasó nada, para mí no hubo justicia en San Juan”.

Añadió que esta no es la única vez que la vulneraron y que además enfrenta un constate señalamiento por parte de las personas que ven su transición.

ASPIRACIONES

Génesis Charlotte, nombre que adoptó hace apenas un año, aspira con salir del municipio y poder estudiar Mecatrónica o diseño de modas, y consideró que este proyecto de vida solo lo podrá hacer fuera, ya que “en México se sufre mucho siendo una mujer trans”.

Además, dijo que en breve seguirá con su proceso de transición, por lo que visitará a un endocrinólogo para el consumo de hormonas, y en un futuro poder operar sus senos.