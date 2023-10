Gente busca nueva opción: Carlos Mier

La presencia de Movimiento Ciudadano (MC) en San Juan del Río ha tenido buenos resultados, pues se observa una respuesta positiva y aceptación del partido naranja, esto debido a que las personas buscan una nueva opción de política a nivel local, de cara a las elecciones que se celebrarán en julio del siguiente año, afirmó el enlace de dicho instituto político en la demarcación, Carlos Mier Montes.

Reconoció que no es fácil la penetración de un movimiento político distinto a las fuerzas tradicionales en el municipio, teniendo como antesala un año de elecciones como lo será el 2024. Sin embargo, destacó que a través del trabajo que se ha realizado, el Movimiento Ciudadano está siendo de la simpatía de los sanjuanenses, por lo que se afianza la participación de este instituto político en los comicios del próximo año.

Fue en agosto pasado cuando Movimiento Ciudadano anunció la conformación de un Comité Municipal en San Juan del Río para consolidar su presencia en la demarcación, así como uno de los primeros pasos para la conformación de una estructura partidista capaz de competir por la alcaldía sanjuanense.

“La verdad es que ha habido respuesta positiva porque, precisamente, la gente lo que quiere es una nueva opción. Entonces, quiero decir que no es fácil la penetración de un movimiento político, sobre todo en un año en vísperas de elecciones, pero ha habido buena respuesta”, comentó en entrevista.

Durante el evento del pasado agosto, integrantes del partido naranja reconocieron que el MC contaba con una preferencia electoral en San Juan del Río de apenas el 3 por ciento, calificándolo como un número bajo. Detallaron que se trabajaría para incrementar la aceptación de este instituto político entre la ciudadanía sanjuanense y con ello captar votantes que permitan hacer frente a los partidos tradicionales, como el PAN, PRI e incluso Morena.

En ese sentido, Mier Montes afirmó que a pesar de que algunas casas encuestadoras colocan una preferencia electoral en la demarcación del 4 por ciento para Movimiento Ciudadano, estos ejercicios no son tomados en consideración por el instituto político, toda vez que el trabajo que se hace en el municipio lleva poco tiempo y aún no es posible verlo reflejado.

“Solo he visto una encuesta, la de Massive Caller, en donde ya nos dan un 4 por ciento, pero la verdad esa no la tomo como referente porque, pues llevamos cuatro semanas, entonces, todavía no se ve”, subrayó.

Finalmente, señaló que los perfiles que se buscan son el de personas que no hayan participado en política, pues se conformarán candidaturas ciudadanas. No obstante, no cerró las posibilidades para que actores que hayan pertenecido a otros partidos se puedan sumar al proyecto de MC en San Juan del Río.