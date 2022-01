Gerardo Fernández considera innecesaria la investigación a Santiago Nieto

El diputado Federal, Gerardo Fernández Noroña, consideró como innecesaria la investigación que hoy enfrenta el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, al considerar que no se tienen los elementos para que el antiguo responsable de la lucha anticorrupción del Ejecutivo, sea investigado de manera patrimonial.

Durante su visita a San Juan del Río para sostener una reunión con los integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Ferromex, mencionó que si bien no es ámbito de su competencia la investigación abierta, misma que fue abierta por parte de la Fiscalía General de la Republica (FGR), en contra del ex titular de la UIF, opinó que no se tienen los elementos necesarios para tal efecto.

Resaltó la labor que Nieto Castillo realizó al frente de la UIF, a quien reconoció como originario de San Juan del Río y de quien comentó tratarse de una persona honorable, competente y profesional, por tal motivo, insistió en innecesaria la investigación de la compra de propiedades del ex titular de la UIF.

“Yo tengo la mejor impresión de Santiago Nieto, todos lo vimos en la Fiscalía haciendo un trabajo excepcional, es un compañero competente, yo creo que es un compañero honorable, yo francamente creo que no vayan a encontrarle nada, si la Fiscalía quiere investigarle, pues que investigue, pero buen compañero Santiago Nieto, yo no veo elementos, pero no soy Ministerio Publico”.

Al finalizar no dejo pasar la oportunidad para hablar del reemplecamiento en el estado, y consideró que debe ser una acción sin cobro alguno, toda vez que no existe la necesidad de llevar a cabo dicha acción en la matricula que ocupa cada uno de los vehículos, por lo que añadió que más bien se trata de un pretexto para lastimar la “economía “familiar”.