Germaín apoya reelección de Roberto Cabrera

A pesar de que en su momento el actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Germaín Garfias Alcántara, mostró su interés por contender por la presidencia municipal de San Juan del Río, afirmó que apoyará la reelección de Roberto Cabrera Valencia a la alcaldía. Sin embargo, puntualizó que este y otras candidaturas serán definidas en última instancia el PAN.

Refirió que esta decisión se tomó luego de reuniones que sostuvo con el propio Roberto Cabrera Valencia y otros actores políticos. Añadió que lo que se busca es sumar esfuerzos para impulsar la figura del actual edil sanjuanense, esto con el propósito de que el PAN retenga el segundo municipio más importante del estado. Destacó que los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por resultados y cercanía.

“En eso ya hemos platicado. Yo con mucho gusto ya incluso he tenido reuniones con el alcalde, pues para sumar esfuerzos, para ayudar en lo que a mí concierne, para apuntalarlo y desde luego la intención es que gane Acción Nacional aquí en el estado de Querétaro (…), porque se ve en el contexto nacional que los gobiernos de Acción Nacional se distinguen por buenos gobiernos, por gobiernos de resultados, gobiernos de cercanía y por funcionarios capaces”, comentó.

Sobre las aspiraciones que había externado anteriormente a la alcaldía, afirmó que había levantado la mano para demostrar que existían otras alternativas al interior del PAN. Además, aseveró que externar su interés nunca tuvo la intención de prestarse a malas interpretaciones sobre si existía una ruptura al interior del instituto político. Por el contrario, todo iba encaminado a trabajar en unidad.

“Las aspiraciones siempre las he tenido. Yo en su momento levantaba la mano para que vieran que había alguna otra alternativa, pero como yo siempre lo dije, trabajando en unidad. Esto que no se malinterpretara en haber división dentro del propio partido. Esto nunca y no dejé bien claro desde el inicio. Por eso es que, y ahorita, lo hemos platicado, y como se ha visto, ya se ha declarado, pues que, si es la reelección de Roberto, con mucho gusto nosotros estaremos apoyando”, mencionó.

Asimismo, no descartó que su nombre aparezca en las boletas del siguiente año, ya sea para su reelección como diputado local o algún otro de los cargos de elección popular que estarán en juego. No obstante, sostuvo, las candidaturas y los perfiles que las encabezarán serán definidos por el Comité Directivo Municipal del PAN.

“Yo no (descartó), pero no es un tema personal. En esto también se necesitan de muchas otras circunstancias, pero bueno, ¿qué se ocupa? Pues chambear para que te tomen en cuenta. Entonces, nosotros andamos chambeando y desde luego no digo que no me gustaría. Claro, estaría encantado de que me tomen en cuenta para ocupar algún cargo de elección popular”, subrayó.