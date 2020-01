Gestionaron matrimonio de sanjuanense con hondureño

La regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes de San Juan del Río, Lourdes Sánchez Vázquez, dio a conocer que en el último bimestre del 2019 se llevó a cabo el enlace nupcial de una sanjuanense con un originario de Honduras, tras haber llegado a vivir a la localidad desde hace varios años.

Refirió que esta unión se llevó a cabo en las últimas semanas y aunque desde hace una década aproximadamente ya vivían juntos, hasta hace poco se logró concretar su unión legal en el municipio tras distintas gestiones efectuadas ante las autoridades competentes.

“Teníamos una sanjuanense que tenía 10 años viviendo con un hondureño y no había podido regularizar su estancia, no se llevaba a cabo la celebración de un matrimonio por no contar con un pasaporte, pero la ley de migración nos marca que como autoridades no como competentes para cuestionar si es legal su estancia, tenemos que promover el libre tránsito y estuvimos apoyando con el trámite para celebrar el matrimonio”.

Indicó que solicitó el apoyo del Consulado General de Honduras para dotar de los beneficios legales a los que tiene acceso, y con ello agilizar su estancia legal en el municipio sanjuenense, por lo que se está a la espera del envío del documento que lo acredita como tal.

La regidora añadió que este tipo de apoyos son atendidos a través de la Comisión de Trabajadores Migrantes, ya que si bien no cuenta con la facultad de resolver la gran mayoría, tiene la disposición de efectuar las gestiones ante las instancias competentes para garantizar los beneficios a los que tienen derecho.