Gobierno federal busca desacreditarnos: Arredondo

En semanas anteriores, la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, ha expuesto una serie de audios donde se vislumbra el presunto involucramiento en actos ilegales del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, como presunto lavado de dinero, delitos electores y operaciones políticas.

Al respecto, la presidenta estatal del tricolor en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, mencionó que estas piezas son parte del espionaje que ha realizado el gobierno federal y que confirman la persecución política que busca desacreditar al líder de su partido y a todos los opositores.

“Creo que a la política hoy se le tiene que subir de nivel. Es lo que estaría esperando la gente, pero bueno el mal ejemplo lo da él, el que abandera los trabajos del gobierno a nivel federal. (…). Que abiertamente una gobernadora saque en sus redes estos audios de espionaje está terrible. La verdad es que nunca lo habíamos visto en ningún otro gobierno, honestamente”, puntualizó.

Local PRI busca mayor inclusión de mujeres

En relación a la frase “a los periodistas no hay que matarlas a balazos, hay que matarlos de hambre”, que se escucha en uno de los audios expuestos por Sansores San Román, la dirigente estatal del PRI aseguró que a través de un peritaje quedó demostrado que ese audio estaba editado. “Nosotros siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión”, aseveró.

En ese mismo sentido, lamentó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, polarice al país todas las mañanas a través, dijo, de su discurso de odio, el cual ha propiciado la persecución política de todos los opositores, desde periodistas hasta actores políticos entre ellos los miembros del PRI.

Subrayó que los comentarios que el presidente de república vierte todas las mañanas en sus conferencias de presa lejos de propiciar una unión para trabajar en beneficio del país, lo que crean es una polarización. Asimismo, calificó como injusta la manera en que López Obrador descalifica a sus opositores ante las críticas que hacen a su gobierno.

Local Se reúnen militantes y representantes del PRI

“Se me hace lamentable que el presidente siga polarizando y sea el primero que lejos de unir polarice con su discurso de odio (…). Hoy se me hace muy injusto que el presidente cuando escucha una crítica, cuando algo no le parece o algo no le acomoda a su manera, lo más fácil es salir a denostar”, concluyó.