Gobierno Federal olvidó el campo: Francisco Javier Perrusquia

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves criticó las medidas de austeridad que el Gobierno Federal implementó para el sector agropecuario, dado las irreversibles afectaciones que con ello ha provocado y que, además, dijo ha sumido a este sector en una profunda crisis.

Al hacer un balance con motivo del Tercer Informe de Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, recaló que el sector agrícola y pecuario han sido los más afectados no solo en el ultimo año, sino en lo que va de su sexenio, debido a la drástica reducción de recursos para los integrantes del campo, sin contar la falta de estrategias y personas con el perfil adecuado para cada una de las áreas.

“Nos han pegado durísimo suspendiendo los programas, quitándonos recurso, los pocos recursos que programaron para todos los estados, como es en Querétaro no los están ejerciendo, las dependencias del Gobierno Federal nos han expresado por escrito que no tienen recurso, incluyendo el 2021, es obvio que si nos pega injustamente y arbitrariamente el Gobierno Federal, no hay ningún beneficio”.

El líder agropecuario aseguró que la respuesta que hasta ahorita se ha tenido entre este sector en los últimos tres años ha sido negativa, ya que no existen apoyos visibles y reflejados en el campo queretano.

Aseguró que los 366 ejidos lamentan la situación por la que atraviesa el campo, porque este año que se ha tenido un mejor temporal, poco apoyo se ha recibido por parte del Gobierno Federal, recalcando que solo el Gobierno del Estado ha tratado de intervenir sin ser lo suficiente para todos los integrantes del sector primario, debido a los graves rezagos que hoy enfrenta el campo a causa de las malas decisiones del gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.