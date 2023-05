Granizada dejó los techos como coladera

Techos de lámina con hoyos, enseres domésticos, calentadores solares rotos y árboles frutales destrozados, entre otros, fue el saldo de la fuerte granizada que azotó comunidades del sur en San Juan del Río y norte de Amealco la noche del jueves, autoridades informaron que solo en Amealco se sumaron 84 familias y cientos más en San Juan del Río.

Fue alrededor de las nueve que la furia de la naturaleza comenzó, enormes bolas de hielo cayendo del cielo, afectados afirmaron que eran tan grandes que una sola cabían en la mano, lo que provocó los daños en varios techos.

Local Recuentan daños tras granizada en Amealco y San Juan del Río

Algunas de las comunidades de las que se supo hubo afectaciones, fueron: Perales municipio de San Juan del Río, en Amealco fueron La Mesa y San Antonio La Labor.

Los damnificados narraron que estaban a punto de dormir cuando escucharon lo que estaba ocurriendo, cuando los agujeros se abrieron comenzaron a pedir ayuda a familiares y amigos con el fin de mover sus muebles dentro de sus casas.

Las familias se dijeron preocupadas / Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

“Empezó como a eso de las 8:30 como a las 9, después, más o menos duró una hora el granizo, no tomamos tiempo, pero sí duró buen rato, más que nada son las láminas quebradas, estrelladas, calentadores, tubos de calentadores todos quebrados”, dijo Rafaela Pérez, quien tuvo afectaciones.

El hielo que se acumuló fue tanto que en las calles se pudo observar una capa de hasta 10 centímetros de espesor, lo que dejó claro la cantidad de hielo que cayó en diversos puntos de la comunidad de San Pablo Potrerillos.

Local Granizo afectó a 500 casas: Kuri

Felipe Ruiz narró: “fue grave el asunto, mire, ya estábamos acostados cuando empezó la lluvia y "pos" no llovió, era puro granizote, pues ahí está lo que hizo, un rompedero de láminas y este no llovió, ósea, era como puro granizo hasta después comenzó a llover”.

Un hombre de la tercera edad que tuvo más de doce láminas dañadas dijo que estaba haciendo unas labores en el patio de su casa cuando, por algún motivo, sintió el golpe de las bolas en su cuerpo y al levantar la cara una de ellas le pegó en uno de sus ojos, resultando con algunas lesiones.

“Me pegó un granizo, ¿a ahí le pegó un granizo? Si, ¿cómo fue que pasó?, estaba yo viendo hacia allá y de repente no más me retachó, si me pega en el ojo me lo saca, eran como así (dijo mientras levantaba su mano ejemplificando el tamaño de la bola de hielo)”, comentó Genaro Ugalde quien tenía hinchado su pómulo y su ojo estaba rojo.

Por su parte, autoridades de ambas localidades comenzaron a hacer el recuento de los daños, de lado de Amealco de Bonfil se indicó que en sus dos comunidades fueron 84 las casas afectadas, 621 láminas y 561 tubos de calentadores que estaban completamente rotos, por ello comenzarían con los cambios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al cierre de esta edición, en el municipio de San Juan del Río se seguía trabajando con el recuento de los daños, sin que se dieran a conocer la cantidad de personas que habrían resultado afectadas por la situación.