Guillermo Vega firme rumbo al décimo distrito

Asegurando que desde la Legislatura se fortalecerá el trabajo de los presidentes municipales de San Juan del Río y Pedro Escobedo; el panista Guillermo Vega Guerrero inició su campaña rumbo a la diputación por el décimo distrito electoral.

Refirió que el buscar ser diputado tiene dos propósitos fundamentales, el primero de ellos, el aportar desde la Legislatura para apoyar al Gobernador Mauricio Kuri y a los Alcaldes Roberto Cabrera y Amarildo Bárcenas, para tener un marco de Ley más sólido en diversos temas, tal es el caso de la seguridad y la economía.

El segundo propósito es ser un diputado útil, que genere programas que beneficien el desarrollo de las personas con mejora de vivienda, adquisición y préstamo de maquinaria, subsidios a los agroquímicos y fertilizantes entre otros programas reales que sirvan directamente a la gente.

Esto además de cumplir la responsabilidad fundamental de un legislador que es mejorar el marco de Ley, como en los protocolos de atención y cuidados a la mujer que está en riesgo, temas de generar infracciones para quienes maltraten animales, así como la gestión de los recursos para que lleguen a los municipios.

Por último destacó que como partido, han sabido enfrentar las diferencias naturales de cualquier partido político, con la humildad de entender que no debe perder el tiempo en problemas internos sino poner por encima el interés de la sociedad que es que lleguen las mejores mujeres y los mejores hombres a los cargos de elección popular.

Logrando con ello que se continúe el proyecto de hacer grande a Querétaro, donde Acción Nacional ha demostrado que es un partido responsable y siempre enfocado en generar desarrollo y estabilidad para los habitantes.

Por último dijo que de esta manera se ha demostrado que en el PAN existe experiencia, liderazgo y unidad, caso contrario en otras fuerzas políticas que no lograron registrar de forma correcta a sus candidatos “decían por ahí, quien no puede en lo menos, no puede en lo más, imagínense que hay un partido político que no puede ni registrar a sus candidatos, ¿cómo va a poder llevar a cabo un buen papel en una gubernatura o en una Presidencia Municipal?, vuelven a acreditar que existe incapacidad y que hablan mucho pero a la hora de demostrar, se quedan cortos” concluyó.

Pie de foto: Guillermo Vega firme rumbo al décimo distrito. Foto: Maximiliano Cervantes.