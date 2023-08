Ningún riesgo por crédito, "es para desarrollo"

El secretario estatal de Finanzas descartó que se corran riesgos con el financiamiento contratado de 3 mil 300 millones de pesos para obras sociales, de energía y movilidad, ya que se pagará una tasa menor al 20% y se dejará cero deuda al próximo gobierno.

Según Gustavo Leal Maya, Querétaro cuenta con una muy buena reputación en el mercado financiero gracias al buen manejo que siempre ha tenido de los recursos públicos y el bajo nivel de deuda, lo que convierte al estado en “buen pagador”.

Local Quedan 5 bancos para dar fallo sobre el financiamiento para Querétaro

En entrevista en "Pedro y Los Lobos" de Radar News 107.5 con Pedro Pablo Tejada y Mario León Leyva, dijo que el Gobierno estatal no tiene contemplada un alza en los impuestos ni la creación de nuevos para pagar la deuda.

“Este crédito, este financiamiento, es una palanca de inversión, de desarrollo. No se tiene contemplado incrementar o que se creen nuevos impuestos, no se tiene así, va a representar del 1.5 al 2% del presupuesto total”, puntualizó.

Leal recordó que los 3 mil 300 millones de pesos serán prestados por los bancos Santander y CitiBanamex por un monto de dos mil 200 millones de pesos y mil 100 millones de pesos, respectivamente, y serán para obras sociales y para la compra de por lo menos 400 autobuses.

Local Auditarán peso a peso del crédito aprobado a Querétaro

Destacó que la tasa que pagarán por ambos créditos será mucho menor que la que se ha autorizado a otros gobiernos, como el Durango, que paga una tasa 30 veces más elevada. Además, subrayó que el acuerdo fue que no hubiera comisiones de apertura.

Externó que la licitación que se lanzó fue transparente y de las más baratas en crédito, pues se logró una tasa del 19.32%; además, recordó que parte del recurso será para la compra de 400 camiones que comenzarán a llegar en los próximos días.

Leal Maya recordó que el estado contrajo deuda desde 1994 a 32 años por mil 600 millones de pesos con los bancos Banobras y Serfín, mientras que en 2006 se solicitaron mil 340 millones de pesos a pagarse en 20 años. El funcionario justificó que un crédito debe fungir como una palanca de desarrollo, como será el caso para un tema de energía.

“Nosotros decimos era más fácil no hacer nada, era más fácil dejarlo así como está y no pasa nada, pero si estuvimos apalancados durante 28 años y no pasó ni sucedió nada, porque estaba una administración responsable, pues es lo que estamos pretendiendo”, puntualizó.

El secretario comunicó que el proyecto de energía dejará una derrama de 35 mil millones de pesos y la creación de más de 100 mil empleos, lo que repercutirá en una recuperación de seis mil 500 millones de pesos para el estado.

➡️ Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA

“Estaría dejando seis mil 500 millones de pesos este proyecto, de recuperación (sic). Dependiendo de la generación de empleo me genera a mí impuesto sobre la nómina, de predial, aporta para que también invirtamos en las necesidades de la población”, mencionó.

Asimismo, destacó que el proceso de licitación del crédito fue observado por el IMEF, fiscalistas, contadores, la Fecapeq, notarios, la ESFE, contraloría y la Escuela Bancaria Comercial (EBC).