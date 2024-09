Habilitan en Polotitlán Línea de la Vida

Con el fin de prevenir suicidios en el municipio de Polotitlán, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), puso a disposición una línea telefónica para brindar ayuda y asistencia a las personas que así lo requieran.

La Brigada Salud Mental del Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS), de esta localidad, informó a través de sus redes sociales que el suicidio es prevenible, por ello se cuenta con la Línea de la Vida 01 800 911 2000, en donde se atenderá a las personas que requieran de asistencia psicológica.

Dicha institución realizó varias recomendaciones a familiares y personas cercanas a quienes muestran signos de depresión, pues se detalló que es necesario que se valore la situación seriamente.

“Hablar clara y abiertamente sobre el suicidio, expresar preocupación, mostrar disposición a escuchar, permitir que la persona hable de sus sentimientos, aceptar sus sentimientos, no juzgar, ni cuestionar si el suicido es o no es correcto, no dar sermones sobre el valor de la vida”.

Asimismo, la institución exhortó a las personas a acercarse y mostrar que cuentan con la disposición de brindar ayuda, demostrar interés y ofrecer ayuda, no desafiar a las personas a que lo hagan.

Con el lema de “Uniendo voces para prevenir el suicidio en comunidad”, la institución exhortó a los familiares o personas cercanas de quienes pudieran presentar depresión, brindar ayuda y apoyos, con el fin de evitar tragedias.

Por lo anterior la Brigada Salud Mental del CEAPS mencionó que en esta institución se cuenta con especialistas que pueden atender a personas con signos de advertencia para evitar tragedias, ya que el suicidio es prevenible.

Recomendó a la ciudadanía acudir a la clínica de salud más cercana, solicitar información y generar prevención, ya que en estos espacios se cuenta con personal capacitado y preparado para brindar ayuda no solo a quienes cuentan con dichos signos de advertencia, sino a las familias completas.

Reiteró que vía telefónica se brinda ayuda en caso de que no puedan acudir a los espacios de salud, es por ello que se cuenta con personal capacitado para atender a las personas que así lo necesiten.