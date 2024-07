Habilitan refugios temporales en Polotitlán

En el municipio de Polotitlán se habilitaron albergues temporales para brindar ayuda a la población que así lo requiera durante la temporada de lluvias, afirmó la presidenta municipal, Teresita Sánchez Bárcena.

Refirió que se trata de dos espacios eventuales que recibirán a la población en situación de vulnerabilidad, toda vez que las lluvias se han estado registrando con mayor intensidad, por ello, afirmó que los auditorios municipales estarán abiertos para la población que así lo requiera.

Estableció que estos espacios eventuales tienen una capacidad para cinco mil personas aproximadamente, por lo que exhortó a las personas que así lo requieran en dado caso recurrir a los lugares que han sido habilitados precisamente para brindar atención durante la época de lluvias.

“Agradecer que ya nos está lloviendo porque buena falta nos hacía, no nos ha ido tan mal, si hay tres comunidades que han tenido encharcamientos, no de gravedad pero sí de consideración, estamos atentos, contamos con albergues eventuales, no son establecidos, pero si tenemos auditorios que se han utilizado en otras ocasiones en caso de emergencia, tenemos para un cupo considerable, tenemos dos auditorios que podríamos recibir a la gente, a cada uno le caben tres mil personas aproximadamente”.

La presidenta municipal asimismo dijo que el área de Protección Civil de esta localidad, se encuentra efectuando acciones que garanticen la seguridad de los habitantes, tales como recorridos en algunas colonias y comunidades de la municipalidad, toda vez que se cuenta con 20 comunidades y espacios con gran cantidad poblacional en la cabecera municipal.

Aseguró que distintas áreas del gobierno municipal estarán atentas al comportamiento de las lluvias en esta época en la localidad, de tal manera de que se puedan prevenir incidentes de gravedad, como son las anegaciones y encharcamientos de gravedad.