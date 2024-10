Habrá elección de autoridades auxiliares en Pedro Escobedo

El próximo domingo 10 de noviembre se llevará a cabo la elección de delegados y subdelegados de 22 comunidades de Pedro Escobedo. Las votaciones se realizarán de las 9:00 a las 14:00 horas en las mesas receptoras que se instalarán en diferentes puntos de las localidades donde se elegirá a la autoridad auxiliar, dio a conocer el Gobierno Municipal.

Las comunidades que elegirán a delegados y subdelegados son La Purísima, La Ceja, Escolásticas, San Cirilo, Dolores de Ajuchitlancito, Ajuchitlancito, San Fandila, La Venta, San Antonio La D, La D Santa Bárbara, Las Postas, El Sauz Alto, El Sauz Bajo, El Chamizal, Chintepec, Ignacio Pérez, Guadalupe Septién, Epigmenio González, Los Álvarez, Quintanares, Noria Nueva y La Palma.

De acuerdo con la información compartida, los interesados en participar dentro de las elecciones deberán de presentar su solicitud de intención del 21 al 25 de octubre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Además de ello, los aspirantes tendrán que entregar una serie de documentos para completar su inscripción, entre los que se encuentran acta de nacimiento, credencial de elector, constancia de tiempo de residencia, entre otros.

Detalló que los ciudadanos que deseen contender para ocupar el cargo de delegado y subdelegado deberán de cubrir algunos requisitos como no ser integrante del Ayuntamiento, tener residencia efectiva de tres años en la localidad que busquen representar, no ser miliar en activo ni tener un mando en cuerpos policiacos, contar con nacionalidad mexicana, no ser funcionario público en ninguno de los niveles, no ser ministro de algún culto y presentar plan de trabajo.

Puntualizó que las solicitudes que no acrediten ninguno de los requisitos enunciados serán improcedentes. Además, detalló que el 30 de octubre se publicarán las peticiones que fueron aceptadas y negadas.

Precisó que las personas que se conviertan formalmente en candidatos podrán iniciar sus campañas una vez que sean notificados de la procedencia de su registro, y hasta las 00:00 horas del próximo viernes 8 de noviembre. Asimismo, los contendientes pueden registrar a un representante en las mesas receptoras del voto que se instalarán el día de la elección.

Explicó que el 11 de noviembre la Comisión Especial realizará el cómputo de los votos y será hasta el 21 de noviembre cuando en Sesión de Cabildo se informen los resultados de la elección. Refirió que dentro del mismo acto los ciudadanos electos rendirán protesta de ley ante el Ayuntamiento, además de que se les entregará la constancia de mayoría y su nombramiento como delegado o subdelegado.

Finalmente, el Gobierno Municipal informó que dichas bases no tienen la aplicación para las comunidades de La D Chalmita, San Clemente y La Lira, toda vez que estas localidades son consideradas como poblaciones indígenas y la elección de sus representantes se realizará conforme a lo marcado en las leyes que competen.