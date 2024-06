Habrá un gobierno diferente: Magaña

A partir de la siguiente administración, en Tequisquiapan se construirá un gobierno diferente, el cual se centrará en luchar para acabar con los privilegios, la desigualdad y la impunidad, elementos que forman parte de la Cuarta Transformación, señaló el presidente municipal electo de este sitio, Héctor Magaña Rentería, quien llegó al cargo bajo las siglas Morena en las pasadas elecciones.

Durante un encuentro con militantes y simpatizantes para celebrar la victoria en las urnas del pasado 2 de junio, el alcalde electo de Tequisquiapan dijo que los ciudadanos de este municipio se armaron de valor y tomó la decisión de votar por el proyecto de Morena. Además, agregó que esto representa la construcción de un gobierno diferente, en la cual participa todo el pueblo.

“Hoy reafirmamos nuestro derecho a hacer felices, a celebrar las victorias obtenidas y a recordar que nuestro movimiento abraza con fuerza la alegría. En esta transformación se lucha para acabar con los privilegios, con la desigualdad y con la impunidad. Pero, también, se lucha para que nadie nos impida sonreír, bailar, festejar y compartir la dicha de sabernos un pueblo construyendo juntos un gobierno diferente”, comentó.

Asimismo, calificó a esta victoria como un hecho histórico en el municipio, toda vez que la ciudadanía decidió terminar con los gobiernos que fueron indiferentes a las necesidades de a las comunidades y diversos sectores de la población. Recordó que, de acuerdo con las cifras del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), durante la jornada electoral obtuvo más de 21 mil votos, lo que lo llevó a ganar la elección de la presidencia.

“El pasado 2 de junio hicimos historia. Levantamos sin miedo nuestras voces para decirles con fuerza a quienes fueron indiferentes a las necesidades de la mayoría que no son dueños de nuestro municipio, que nuestro futuro no está en venta, que nuestros derechos no son mercancías y que nunca más habrá un Tequisquiapan sin su pueblo (…). Se acabó el tiempo donde la voluntad de una persona estaba por encima de la voluntad de todas y todos”, dijo.

En el evento realizado en el jardín principal Miguel Hidalgo, en el centro de Tequisquiapan, Magaña Rentería agradeció a las personas que confiaron en su proyecto y a aquellos representantes de casillas que estuvieron presentes durante la jornada electoral para defender el voto de Morena. También estuvo presente el diputado federal electo, Luis Humberto Fernández Fuentes; así como regidores electos.