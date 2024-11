Hasta 9 mil personas acudieron a los panteones sanjuanenses

Con flores, plegarias, música y recuerdos, decenas de sanjuanenses comenzaron a arribar a los diferentes panteones de la cabecera municipal en este "Día de todos los Santos” registrando una afluencia de poco más de nueve mil personas durante el primer día de festividades.

Desde el primero de noviembre se comenzó con fuerte dinamismo, ya que, muchos prefieren adelantar las visitas y evitar los tumultos que se generan para el 2 de noviembre, así es como, en algunos casos llaman hasta a los músicos para pedir las melodías que les gustaron en vida a quienes ya partieron.

En el caso del panteón 1, la afluencia de personas comenzó desde las 09:00 horas y con la colocación de decenas de comerciantes en el exterior, aprovecharon para comprar flores, velas y diferentes productos para poder colocar ofrendas al pie de las tumbas.

En el caso de la familia González, mencionaron que cada año visitan a tres seres queridos, y que aprovecharon en ir el primer día de noviembre para limpiar la tumba, elevar plegarias y aprovechar para hablar con sus difuntos, sobre todo porque en su caso tienen más de 12 años que ya no están en este plano terrenal.

"Nosotros tratamos de venir una vez al mes, a veces una parte de la familia y luego otra, pero siempre los tenemos en mente, en este caso venimos hoy, porque mañana regularmente nos reunimos para hacer alguna comida o convivir, aquí en esta tumba están mis papás y uno de mis hermanos que murió a los 12 años".

Algunos familiares comentaron que, esta fecha la aprovechan para recordar a sus seres queridos, aunque lamentaron que haya tumbas que se encuentran en abandono, y en ocasiones, otras personas buscan dejar flores al pie de las lápidas.

"Nosotros compramos más flores de las necesarias para dejar por lo menos una rosa al pie de las tumbas que nadie visita, en este panteón son muchas tumbas así, a lo mejor por lo longevo que es, pero nosotros ya tenemos esa costumbre para no dejar que muera la tradición y que no se queden por lo menos en una flor", comentó Nadia Becerril.