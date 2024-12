Hay "cochupos" ligados a huachicol: Kuri

Uno de los temas que se buscan combatir en coordinación con los tres ordenes de gobierno, es el del robo de hidrocarburo en el estado de Querétaro, sin embargo, es necesario que, Pemex refuerce medidas para ir contra de este delito, declaró Mauricio Kuri González, gobernador de esta entidad, al revelar que, seguramente hay cochupos en torno a esta situación.

Expuso que, si no se implementan sistemas de vigilancia en la infraestructura por donde pasa el combustible en crudo, será muy complicado abatir este delito, sobre todo porque se ha visto un incremento en los últimos meses en municipios queretanos como San Juan del Río y Pedro Escobedo.

Local Antros siguen bajo implacable revisión

Indicó que, si las válvulas siguen abiertas en horarios en los que no se usan, será más fácil para los que delinquen poder extraer este líquido- el cual, afirmó se comercializa fuera del territorio queretano y de acuerdo con lo que se sabe, es que es a vista de toda la gente y a pie de carretera.

“Tiene que haber una inteligencia desde Pemex. A ver, yo he sido empresario toda mi vida, yo sé que, si no pones sistemas, te van a robar, aunque sea el cuate más santo del mundo. Si no hay arcas abiertas, cómo te roban, y ahí están las arcas abiertas. Porque no puede ser que llevamos tantos años y que tengamos tanto crecimiento de huachicol, y que inclusive tiene que haber seguramente, debe haber ahí cochupo entre muchas personas. No puede ser que te estén quitando así nada más”.

El mandatario estatal reconoció que, se ha tenido una buena coordinación con los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en este sentido, que tienen la intención de seguir combatiendo este delito, pero que, es indispensable dar paso a mejorar la operatividad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay muy buena la relación con el Ejército, mucho agradecimiento por parte de nosotros. El nuevo general de la Guardia Nacional también viene con mucha intención de ayudarnos. Y ahí entre Carlos Alcaraz y el secretario de Seguridad Ciudadana, mantienen una constante información y rebote de esta línea.”

CANTARITOS

A propósito del tema de Cantaritos a un mes de la balacera que se registró en el recinto en la capital del estado, Kuri González mencionó que, su administración no va a descansar ni a dejar que otras personas quieran desestabilizar la paz que se vive en la entidad.